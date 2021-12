Corrente: homem é morto e esposa ferida por disparos dentro de casa

Um homem identificado apenas como Joilson, de 39 anos, foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo dentro da sua residência no bairro Vermelhão, na cidade de Corrente, no extremo Sul do Piauí. O crime ocorreu na manhã de ontem (28).

A esposa de Joilson, uma mulher de 34 anos que não teve a identidade revelada, também foi atingida, mas foi socorrida e encaminhada para o Hospital João Pacheco Cavalcante. O seu quadro de saúde é estável. Foto: Divulgação/PM De acordo com a Polícia Militar de Corrente, a guarnição foi acionada por populares que ouviram os disparos, mas ao chegar ao local do crime, os policiais se depararam com a vítima já sem vida. Segundo o relato de testemunhas, o crime teria sido cometido por dois homens em uma motocicleta de cor branca. Ao todo, cerca de 10 disparos foram efetuadas contra as vítimas. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil. Equipes da PM continuam em diligências pela região em busca dos suspeitos de terem cometido o crime. Segundo a PM de Corrente, Joilson possuía passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e outros crimes, mas até o momento não há informações sobre o que teria motivado o homicídio ou a identidade dos autores.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no