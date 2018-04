Usuários do CAPS participam de dinâmicas que estimulam a mente e o corpo

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Cocal realizou uma série de atividades com pacientes intensivo e semi-intensivo que são atendidos pelo órgão.

As dinâmicas têm o objetivo de estimular a mente e o corpo dos pacientes, trabalhando, também, valores como respeito, amor, felicidade, esperança e responsabilidade.

“Essas dinâmicas são importantes, pois os usuários são orientados quanto a seus direitos e deveres, tanto no CAPS quando na sociedade, uma vez que nosso maior objetivo é inseri-los no meio social”, comenta Elaine Nascimento, assistente social do CAPS.

Também participaram da atividade, realizada no último dia 13 de abril, a artesã Lucilene Gomes, a auxiliar Tainan Brito e a estagiária Mariana Aguiar.

Ascom