Saúde de Cocal realiza palestra de orientação a hipertensos e diabéticos

A Unidade Básica de Saúde da comunidade Grotas, em Cocal, recebeu, nesta terça-feira (19), a ação “Hiperdia”, que leva palestras de orientação sobre os benefícios do exercício físico para hipertensos e diabéticos.

Cerca de 30 pessoas participaram da ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

“É uma ação que permite conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes mellitus na população. Dessa forma, podemos orientá-los da melhor forma tanto para prevenir como para lidar com as doenças”, comenta Jessika Frota.

O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados.

