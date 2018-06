Prefeitura realiza reunião com agricultores sobre PAA e turismo

A Prefeitura de Cocal realizou, nessa segunda-feira (4), uma reunião com produtores rurais de agricultura familiar da região para discutir o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Esse foi o segundo encontro sobre o projeto, sendo que o primeiro tratou da apresentação do programa e dos alimentos produzidos pelos agricultores. Após a contratação dos trabalhadores, a segunda reunião aconteceu para prestação de contas junto às entidades que recebem os produtos e a administração da Prefeitura.

“Os resultados do programa beneficiam a produtores, entidades e toda a comunidade. Hoje, os alimentos são distribuídos para instituições como hospitais, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Referência de Assistência Social (CREAS) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)”, afirma o secretário municipal de Agricultura, Alexandre Almeida.

Segundo o prefeito de Cocal, Rubens Vieira, a parceria com os agricultores locais pode gerar oportunidades também no turismo. “Com a construção da estrada que liga Cocal ao litoral piauiense, diminuindo em 80 km a distância de Teresina para Cajueiro da Praia, nós iremos investir em atrativos para o turista que passar por nossa cidade. Para isso, contamos com a parceria dos agricultores familiares e empreenderes locais na comercialização de produtos regionais e de qualidade”, conclui.





Ascom