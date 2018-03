Prefeitura realiza palestras sobre a Saúde Bucal para crianças

A Prefeitura de Cocal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nessa quinta-feira (1º), atividades de prevenção e conscientização da Saúde Bucal na Unidade Escolar José Basson.

As palestras, que são ministradas pela dentista Bruna Mouzinho Magalhães e o assistente Josué Rabelo Brito, acontecem às quintas-feiras na escola, onde cada semana uma turma diferente recebe informações sobre a importância da higiene bucal, como técnicas para a correta escovação, uso do fio dental e sua alimentação. Ao final da palestra, as crianças receberam ainda uma aplicação de flúor.

“Foi um trabalho bem feito com as crianças. Pudemos falar sobre diversos temas de interesse na área da saúde bucal. Temos esse trabalho de prevenção que vai atingir não só as crianças, mais que vai acabar chegando aos seus pais, assim ensinamos de forma divertida todo o processo de escovação”, diz o assistente Josué Brito.

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, ressalta a importância dessa ação. “Estamos sempre trabalhando pelo bem-estar das crianças cocalenses e essa ação, através da Secretária municipal de Saúde, demonstra isto”, conclui.