Prefeitura realiza confraternização de Natal com usuários da Assistência Social

A prefeitura de Cocal através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro, no ginásio poliesportivo do cento da cidade, uma Confraternização em alusão ao natal, com os usuários da assistência que são acompanhados pelos programas CRAS, SCFV, Criança Feliz, CREAS, PAIF e Cadastro Único. também estiveram presentes os integrantes do grupo Reviver, formado por pessoas da terceira idade.

A ação celebrou o final do exercício dos trabalhos do ano de dois mil e vinte e um e contou, ainda, com a presença de secretários municipais e representantes do Poder Legislativo Municipal.

A secretária Deuzenir Portela disse que está muito feliz por reunir todos os usuários atendidos e acompanhados pela sua equipe, nesse encontro festivo e proporcionar a eles momentos de alegria, com cuidado, seguindo o protocolo recomendado para esse tempo de pandemia.

O prefeito Nonatinho do Sindicato expressa que é uma honra, motivo de felicidade poder participar dessa grande confraternização com representantes da comunidade cocalense e destacou que a sua gestão, Trabalho e Progresso, tem como foco trabalhar para toda a população cocalense, e, de modo especial às pessoas mais humildes, aquelas que mais precisam.

No evento, houve a entrega de “kits’ para as mães gestantes, atendidas pela SMAS, espaço lúdico para as crianças, e os participantes foram agraciados com sorteio de brindes, distribuição de “souvenirs” e lanche.

