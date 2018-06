Prefeitura promove reunião sobre adequação de resíduos sólidos

A Prefeitura de Cocal, realizou, neste sábado (9), no auditório da Câmara Municipal dos Vereadores, reunião para discutir a adequação do município à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A reunião contou com a presença de 11 prefeitos da Planície Litorânea, do senador Ciro Nogueira, dentre outras autoridades.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é regulamentada pela Lei nº 12.305/10, que procura organizar a forma com que o país lida com o lixo e sua correta destinação.

Durante a reunião, foram discutidas questões como limpeza, saúde ambiental e humana, vigilância sanitária e ambientais inerentes à questão da disposição final de resíduos sólidos no município.

O senador Ciro Nogueira esteve presente na reunião e se prontificou a levantar recursos para que a adequação seja feita. “Questões importantíssimas foram abordadas nessa reunião, como a questão dos aterros sanitários, que está acarretando até multas aos gestores, que estão sendo obrigados a apresentar esse plano de trabalho, para que todos os municípios estejam com a adequação dos resíduos sólidos. Como senador, me prontifiquei a ser o elo, seja com o Governo do Estado ou com o Governo Federal, para conseguir recursos e resolver esse problema”, diz o senador.

De acordo com o prefeito de Cocal, Rubens Vieira, a reunião foi fundamental para que o trabalho de coleta de lixo da cidade ocorra da forma da correta, obedecendo às novas exigências. “Esta adequação à Lei também faz parte de um planejamento nosso, que considera a coleta e destinação correta dos resíduos como uma questão de saúde pública”, diz o gestor.

“Essa reunião foi de grande importância, no sentido de que podemos resolver alguns problemas que afetam nossos municípios, como a adequação dos resíduos sólidos. Com o debate que tivemos aqui, chegamos a um consenso e elegemos como prioridade a questão de adequação desse lixo. Tivemos os 11 municípios da Planície presentes, todos em prol de melhorias para o seu município, muito bom ver todos apoiando”, diz o presidente do Consórcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litorânea Piauiense (COREDEPI) e prefeito de Caraúbas, João Santana.

Estiveram presentes o senador Ciro Nogueira e o deputado estadual Júlio Arcoverde. Além dos prefeitos de Cajueiro da Praia, Girvaldo Albuquerque; de Caraúbas, Caburé; de Caxingó, Washington; de Murici dos Portelas, Ricardo Sales; de Luís Correia, Kim do Caranguejo; de Buriti dos Lopes, Júnior Percy; de Ilha Grande, Herbert Silva; e o prefeito de Cocal dos Alves, Osmar Vieira.

