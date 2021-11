Prefeitura promove ação intersetorial com presença do “Ônibus Lilás” em Cocal-PI

Nesta sexta-feira (05) a Prefeitura de Cocal realizou ação na localidade Agrovila Jacaré, em uma ação conjunta da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria da Mulher; equipe do ‘Ônibus Lilás”, do governo do Estado do Piauí; e apoio da Secretaria de Agricultura.

Na ocasião foram oferecidos os seguintes serviços:

- Atendimento médico;

- Atendimento com assistente social e psicóloga (CRAS e CREAS);

- Atendimento com profissionais do Sistema Integrado Multidisciplinar (SIM);

- Atualização cadastral com a coordenação do cadastro Único e programa Bolsa Família;

- Solicitação de Passe livre Intermunicipal, Interestadual e cultura para a pessoa com deficiência (equipe do CRAS);

- Espaço lúdico com pintura livre, jogos, brincadeiras, leitura e pintura de rosto, com a equipe do Programa criança Feliz;

- Atualização do Cadastro sindical (equipe do STR);

- Entrada à natalidade;

- Inscrição para o programa Criança feliz;

- Solicitação do Passe Livre do Idoso (equipe do CRAS)

- Inscrição para o curso Qualifica Mulher;

- Avaliação Nutricional;