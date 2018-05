Prefeitura participa de plenária para o desenvolvimento dos Cocais

A Prefeitura de Cocal, participou, nesta sexta-feira (18), da I Plenária do Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentável dos Cocais, realizada no auditório da Usina de Cultura, em Piracuruca.

A Plenária, que é coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN) e Superintendência de Planejamento Estratégico (SUPLE), tem como objetivo reunir as instituições dos 22 municípios que compõem o território dos Cocais para deliberar sobre as ações e políticas públicas de desenvolvimento do território em todos os eixos.

O vice-prefeito de Cocal, Raimundo Nonato Fontenele, esteve presente no evento, representando o prefeito Rubens Vieira, para a assinatura do termo de cooperação entre Estado e Município para início dos projetos.

"Hoje, representando o prefeito Rubens Vieira, assinamos um termo de cooperação, que tem como finalidade, dar assistência técnica em extensão rural aos produtores de leite para aumentarmos e incentivarmos a produção e a qualidade do produto que já somos exportadores. O prefeito Rubens Vieira também já disponibilizou e capacitou um técnico, que ficará à disposição dos nossos agricultores familiares, que são produtores de leite. Agora o Estado entra com a estrutura, como o transporte e computadores para a elaboração dos projetos", explica o vice-prefeito.

Estiveram presentes, também, o prefeito de São José do Divino, Antônio Felício; o prefeito de Piracuruca, Raimundo Alves Filho; o prefeito de Caraúba, João Coelho de Santana; dentre outras autoridades.

Ascom