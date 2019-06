Prefeitura de Cocal trabalha na recuperação de estradas vicinais

A Prefeitura de Cocal está realizando diversas obras de revitalização de estradas vicinais no município. O objetivo é melhorar o acesso e a mobilidade da população da zona rural.

Com recursos próprios do município, estão em andamento as obras da localidade Lajeirão, com a previsão de 500 m a serem revitalizados. Também está sendo realizada obra nas localidades Itapecuru e Pinga.

Segundo o prefeito Rubens Vieira, ainda está previsto o início de obras na localidade Mutirão, abrangendo áreas das comunidades Lagoa Seca e Angical. "Choveu muito nessa região e, infelizmente, surgiram alguns problemas. Devido a isso, na segunda quinzena do mês de junho serão enviadas as máquinas para fazer este trabalho de revitalização", informa.

Rubens Vieira destaca ainda o trabalho de calçamento que a Prefeitura tem realizado nas ruas de bairros e localidades da zona rural. "Nós já temos diversas obras de calçamento prontas, como é o caso na Pedra Pintada, Campestre, Jabuti e Assentamento Jacaré, cuja inauguração devemos fazer agora em junho, com uma grande festa", finaliza.

