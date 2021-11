Prefeitura de Cocal promoverá mutirão para prevenção do câncer de próstata

Tendo em vista a saúde do homem cocalense, a Prefeitura de Cocal, através da Saúde, promove exame de PSA, no Hospital Joaquim Vieira de Brito (HJVB) de Cocal, aos interessados em se prevenir contra o câncer de próstata.



O público alvo desse ato é formado por homens a partir de 50 anos que apresentem um ou mais sintomas associados aquele problema específico, que são: micção frequente, fluxo urinário fraco ou interrompido; vontade de urinar frequentemente à noite (Nictúria); sangue na urina ou sêmen; disfunção erétil; dor no quadril, costas, coxas, ombros ou outros ossos; e fraqueza ou dormência nas pernas ou pés.

Para mais informações sobre como se deve proceder para participar do referido mutirão, a pessoa deve procurar o posto de saúde do município, no qual é referenciado.





Ascom/Prefeitura de CocalJoão Ferreira

