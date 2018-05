Prefeitura de Cocal intensifica vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que continua com a campanha de vacinação contra a gripe influenza H1N1. A imunização acontece em todos os postos de saúde do município até o dia 1º de junho.

Até o momento já foram vacinadas 1.700 pessoas do grupo prioritário. A vacinação é voltada para os seguintes grupos, de acordo com o Ministério da Saúde: gestantes; mulheres com até 45 dias após o parto; crianças de seis meses a menores de 5 anos; professores da rede pública e privada; idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde.

Todos os postos do município estão participando da campanha. São eles; Mutirão, São Pedro, São Francisco I, Ulisses, Santa Terezinha, José Basson, Deputado Pinheiro Machado e Samuel Tupinambá.

Ascom