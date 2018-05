Prefeitura de Cocal inicia recuperação de novas estradas vicinais

A Prefeitura de Cocal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciou a revitalização de mais estradas vicinais do município, com o objetivo de melhorar o acesso e a mobilidade da população.

As estradas das localidades de Itapecurú e Pinga já foram finalizadas. O próximo passo se refere à recuperação dos trechos que ligam a localidade de Juá dos Araújos. Além disso, as atividades incluem a reabertura da estrada em Serra do Arco para deixar em melhores condições o tráfego para os moradores.

“Estamos felizes com o andamento desse trabalho intenso de recuperação de estradas em nossa Cocal. Cada vez mais a equipe vai proporcionando ótimos resultados que vão garantir mais qualidade de vida e conforto aos cocalenses. É nosso compromisso e vamos continuar trabalhando para assegurar que todas as estradas estejam em condições ideais para o bom fluxo de todos os cidadãos”, diz o prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

Ascom