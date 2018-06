Prefeitura de Cocal entrega passes livres a pessoas com deficiência

A Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou, nessa quarta-feira (30), a entrega de passes livres do transporte intermunicipal para pessoas com deficiência.

Na oportunidade, também foram apresentadas às famílias dos usuários a possibilidade de aquisição do passe que dá acesso livre às atividades culturais.

Têm direito ao benefício pessoas com deficiência física, intelectual, com autismo e síndromes similares, auditiva e visual que comprovarem uma renda familiar per capita de até um salário mínimo. Também pode ser estendido ao acompanhante da pessoa com deficiência desde que comprovada a necessidade do mesmo.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Deuzenir Portela, o passe livre “é um benefício essencial para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade econômica, assegurando o seu direito de ir e vir”, finaliza.

Ascom