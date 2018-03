Prefeitura constrói poços e beneficia a moradores da zona rural

Neste 22 de março, Dia Mundial da Água, a mensagem é de preservação e conservação deste recurso tão precioso. Mais valioso ainda para quem enfrenta dificuldades no acesso à água de qualidade. Pensando em resolver os problemas no abastecimento de água em comunidades rurais de Cocal, a Prefeitura está construindo poços artesianos na região.

Foram contempladas as localidades Bóíba e João Mendes, onde os moradores precisavam buscar águas em áreas mais longínquas, causando transtorno para o uso da água em atividades domésticas e de agricultura.

“Nós queremos tornar a vida dessas pessoas mais fácil, com acesso garantido à água, um recurso do qual necessitamos incondicionalmente para viver. Com a construção dos poços, se tem a oportunidade de fazer mais pela dona de casa, pelo agricultor, pela agricultora e pelos animais criados. É um sonho realizado”, afirma o prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

Dentre as famílias beneficiadas na comunidade João Mendes, está a de Daniele, que todos os dias tinha que ir buscar água e carregar os baldes cheios no lombo de um jumento. “Agora não precisa mais caminhar léguas para buscar água, pois tem um poço bem em frente à minha casa”, declara.

Os poços artesianos foram construídos com recursos próprios do município e, cada um, tem vazão para 6 mil litros de água por hora.

Ascom