Prefeitura beneficia mil alunos com livros didáticos

Como parte dos investimentos em educação infantil, a Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, nessa sexta-feira (16), a entrega de livros didáticos em todas as escolas municipais de educação infantil. Os livros foram adquiridos com recursos próprios do município e beneficiam cerca de mil crianças, na faixa etária de 2 a 5 anos.

A entrega simbólica foi realizada nas Escolas Municipais Lurdinha Simeão, Raimundo Fontenele e Santa Teresinha, com a presença da secretária de Educação, Raimunda Albuquerque, e do prefeito Rubens Vieira.

“Medidas como essa, de ofertar um material de qualidade para que os professores possam fazer um bom trabalho, são medidas significativas que estamos adotando desde 2013. O diferencial para este ano é que o material não é somente o livro, temos uma coleção com sete livros. Fico ainda mais feliz com a forma democrática pelo qual esse material foi escolhido, onde professores, diretores e coordenadores estiveram juntos analisando diversas coleções e chegamos à conclusão que esse é o material de melhor qualidade que poderíamos ofertar para nossos alunos”, afirma a secretária de Educação de Cocal, Raimunda Albuquerque.

Segundo o prefeito Rubens Vieira, a Educação é uma pasta prioritária na gestão do município. “A educação do município de Cocal vem desenvolvendo um trabalho excelente, principalmente na área do ensino infantil, que é a base para todo ensino fundamental. Através da educação, estamos reafirmamos cada vez mais nosso compromisso com o futuro do povo cocalense”, finaliza Rubens Vieira.

Ascom