Prefeitura alerta população para o risco de afogamento no Rio Pirangi

Devido às intensas chuvas que estão ocorrendo no município, a Prefeitura de Cocal informa que as águas do Rio Pirangi, na localidade Capiberibe, estão impróprias para o banho, pois o volume de água nesta região está alto e com forte correnteza.

Para alertar a população dos riscos, foram fixadas placas de advertência na beira do rio Pirangi a fim de evitar acidentes, já que, em menos de um mês, houve duas mortes de banhistas na região da pequena barragem do rio.

A Prefeitura de Cocal alerta a população para o risco e pede que evitem o banho no local devido o perigo momentâneo.

Ascom