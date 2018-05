Prefeitura adere a processo para Planificação da Atenção à Saúde

A Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou, nessa sexta-feira (4), da reunião extraordinária para adesão da segunda etapa do processo de Planificação da Atenção à Saúde nos municípios da planície Litorânea, na Universidade Federal do Piauí (UFPI) de Parnaíba.

“O processo da planificação veio para dar uma maior qualidade, uma maior acessibilidade do atendimento à população e que é, na verdade, uma busca por melhorar o serviço que a gente já vem fazendo. Será mais uma etapa do processo para sensibilizarmos e envolvermos todos os profissionais da saúde, fazendo com que reconheçam o projeto como algo benéfico tanto para a comunidade quanto para a Saúde”, frisa a secretária municipal de Saúde, Eliane Cardoso.

A Planificação consiste na efetiva integração entre a Atenção Primária e Atenção Ambulatorial Especializada, focando nas Redes de Atenção à Saúde. Para isso, propõe o fortalecimento entre as equipes para os melhores cuidados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A metodologia de implantação consiste em oficinas aos gestores municipais e profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) daquela região.

Estavam presentes na reunião representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), prefeitos da região da Planície Litorânea, Conselho das Secretarias Municipais do Piauí (COSEMS-PI), o presidente da APPM, Gil Carlos, secretários municipais de Saúde, tutores e coordenadores.

Ascom