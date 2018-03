Prefeito de Cocal busca recuperação de rodovias do município

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, esteve reunido, nesta quarta-feira (14), com o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí (DER-PI), José de Castro Neto, para solicitar o recapeamento asfáltico de trechos de rodovias que passam por Cocal.

Conforme resultado da reunião, será realizado o recapeamento da PI-211, que interliga Cocal à BR-343; da PI-213, que interliga Cocal à divisa com o Ceará (Viçosa); e da PI-379, que interliga Cocal a Cocal dos Alves, iniciando no Povoado Jacarandá.

“Devido às fortes chuvas que atingiram a região nesse período, as rodovias ficaram danificadas, causando além de desconforto no tráfego, vários acidentes. Então, a fim de prevenir novas acidentes e transtornos à população, fizemos essa solicitação ao DER e de logo a demanda foi acolhida. As obras devem começar ainda neste mês de março”, frisa Rubens Vieira.

Ascom