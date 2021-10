Prefeito de Cocal, Nonatinho do Sindicato, quer a cidade na rota do turismo estadual

Em meio a cachoeiras, mirantes e olhos d’água a cidade de Cocal surge como um dos principais polos de turismo no estado do Piauí, a afirmação é do prefeito do município, Nonatinho do Sindicato (PT). Próximo a região litorânea, vizinha a Luís Correia, e situada na divisa entre o Piauí e o Ceará, o município vê um crescimento do turismo após a conclusão da PI-213 que liga a capital ao município de Cajueiro da Praia e corta Cocal. O prefeito esteve no Sistema ODIA de Comunicação, na manhã desta quinta (14), e fez uma análise sobre a retomada econômica na cidadecom a reabertura ao turismo. O gestor anunciou ainda a retomada das aulas no município que fica 260 km de Teresina.

Desmembrada de Parnaíba há 73 anos, a cidade investe cada vez mais no turismo, de acordo com o prefeito, para tentar se aproveitar da posição estratégica que ocupa no entroncamento entre os lençóis maranhenses e Jericoacoara no Ceará. Nonatinho explica as melhorias estruturais que estão sendo feitas na cidade para receber os turistas.

“Cocal cresceu muito no campo turístico com a construção daquela estrada que liga a Br-343 a Barra Grande. O governador não parou as melhorias, inclusive iniciou uma outra estrada que liga ali bom princípio a Parnaíba, encurtando a distância entre as cidades. Quem vem do Ceará para os lençóis, quem vem de Jeri a Barra Grande, de Teresina para Cajueiro, todos passam em Cocal. Hoje estamos na rota do crescimento do turismo, apesar de não sermos explorados, temos a igreja mais antiga do Piauí e também um mirante muito bonito que é o da pedra da espia, inclusive o governador está mandando fazer o calçamento da comunidade gameleira até o mirante. Quero agradecer a parceria que está sendo executado com recursos do Pró-Piauí. Inclusive o coordenador do programa na planície litorânea é o ex-prefeito de Cocal, Rubens Vieira. Esses investimentos têm contribuído para toda a região norte desenvolver com o projeto”, revelou o gestor.

Enfrentando os fortes efeitos econômicos da pandemia, o município segue em estágio avançado de vacinação, segundo o gestor mais de 28 mil doses foram aplicadas na população cocalense, para se ter uma ideia o município tem cerca de 24 mil habitantes.

“A nossa cidade de Cocal, como o mundo todo, está atravessando essa crise do COVID-19, Cocal não é diferente das demais teve a sua participação nos cuidados e estamos superando. Avançamos bastante na vacinação, tivemos agora zerando os casos da Covid-19 na cidade, e estamos com quase 28 mil pessoas vacinadas no município. Uma das coisas que temos tido é a participação da comunidade, todos tem se unido e tido o cuidado, evitando aglomeração e usando máscara e álcool em gel. Estamos flexibilizando agora os setores e praticamente voltando a vida normal, fazendo reuniões e eventos. Nossa economia começa local a retornar a normalidade e gradativamente tem crescido a arrecadação. Não só cocal, mas também todo o Brasil passa por dificuldades econômicas, a COVID afetou diretamente a arrecadação, é uma crise sanitária e uma crise econômica. A gente espera que após a vacinação o Brasil possa retomar o crescimento”, avaliou o prefeito.



Volta das aulas

Nonatinho ainda anunciou o retorno as aulas na cidade, paralisadas em Março de 2019 com o agravamento da pandemia no País. Ele explica que obras de infraestrutura estão sendo desenvolvidas para preparar as escolas para o retorno dos estudantes.

“Estamos retornando as aulas na cidade e ele está exigindo uma particularidade, estamos fazendo reforma em todos os colégios da rede municipal adaptando a questão do arejamento, fazendo janelas e colocando pias na entrada das escolas. As escolas da cidade e do interior estão passando por essas adequações acompanhadas pelos engenheiros dos municípios e a participação dos diretores e gestores. Quero aproveitar para mandar um abraço a nossa secretaria de educação, companheira Raimundinha, visitamos todas as escolas e estamos trabalhando para receber nossos alunos com segurança, dando a eles a qualidade de ensino de acordo com as recomendações da OMS para oferecer educação sem prejuízo ao aprendizado. Vamos trazer nossas crianças para a escola, mas sem correr riscos com uma nova onda da Covid, nos preparando para ter aulas seguras para o alunado”, concluiu o gestor.

Apoio ao PT

Petista raiz e com forte identidade ligada aos movimentos sindicais, como o próprio nome político diz, Nonatinho do Sindicato demonstrou confiança no crescimento do partido dos trabalhadores em todo o Brasil, impulsionado pelo crescimento de Lula. O prefeito demonstrou confiança na vitória de Wellington e Rafael Fonteles no próximo ano.

“O PT contribuiu em governos anteriores de forma significativa com o crescimento do país. O brasileiro está com saudade da gestão de Lula e de outros governos do sistema administrativo do PT. Aqui no Piauí somos testemunhas da importância do papel desenvolvido pelo governador. Pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelo nosso Secretário e Fazenda, Rafael Fonteles, ele terá uma grande contribuição a dar pela sua experiência como gestor. Na região norte o governador tem se mantido como um governador não só de uma ala mas de um Brasil evoluído. Para nós cocalenses eu fico feliz, me orgulho dessa luta e espero que o povo possa reconhecer essa forma correta de administrar para os mais humildes e mais pobres”, finalizou Nonatinho do sindicato.

