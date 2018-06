Operação Tapa-Buracos faz a recuperação de rodovia em Cocal

Iniciaram, nessa terça-feira (29), as obras de recuperação da rodovia PI-213, no município de Cocal. A Operação Tapa-Buracos abrange desde a localidade Placa, no entroncamento com a BR-343, até a divisa do Piauí com o Ceará, na localidade Pirapora.

Resultado de solicitação do prefeito de Cocal, Rubens Vieira, ao Governo do Estado, a manutenção das vias reduz o risco de acidentes e possibilita uma maior mobilidade para os moradores da região.

“Essa operação que visa trazer uma melhoria imediata nesse trecho da rodovia. São benefícios para os moradores, para os turistas e para o comércio da região”, conclui Rubens Vieira.

Ascom