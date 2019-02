Nova ponte beneficia moradores da localidade Juazeiro

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, realizou, nesta sexta-feira (1º) vistoria às obras de construção da nova ponte da localidade Juazeiro, na zona rural de município.

Com 12 metros de comprimento e 8 metros de largura, a ponte está sendo construída com recursos próprios do município e deve ficar pronta em, aproximadamente, 60 dias.

Marca da gestão do prefeito no município, as diversas novas obras têm beneficiado a população, especialmente nas comunidades da zona rural. “Esta obra é um sonho dessa comunidade. Onde antes havia apenas uma passagem improvisada e que oferecia riscos à segurança de quem por lá passava, agora está sendo construída uma ponte segura para os moradores. Isso representa mais qualidade de vida para a população”, frisa Rubens Vieira.