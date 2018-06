Município terá implantação do Programa Passo à Frente

A Prefeitura de Cocal firmou parceria com a Secretaria de Estado da Saúde para a implantação do Programa Passo à Frente no município. Além de Cocal, outras seis cidades da Planície Litorânea serão comtempladas. A solenidade de adesão ao programa foi realizada na última sexta-feira (15), com a participação do prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

“Mais uma iniciativa que chega para beneficiar a população cocalense. Agradecemos a parceria do Governo do Estado, por meio da Sesapi, para a efetivação de mais um importante programa em nossa cidade e municípios vizinhos”, comenta o prefeito Rubens Vieira.

Desenvolvido pela Sesapi, em parceria com a Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEID), o Programa tem promovido saúde inclusiva à população em vários municípios piauienses.

“Serão entregues próteses, órteses, coletes, botas, palmilhas, andadores, bengalas, sapatos pé diabético e cadeiras de rodas. As Equipes de Saúde da Família já têm cadastradas todas as pessoas que necessitam desses equipamentos. Agora, vamos aguardar as próximas etapas do programa para entregar esses materiais”, afirma Eliane Cardoso, secretária municipal de Saúde.

O Passo à Frente é realizado em três etapas: inicialmente, os municípios são mobilizados para agendarem pacientes. Depois, esses pacientes são convidados a virem para as consultas e medições de equipamentos ortopédicos. Na última etapa, são feitas entregas de equipamentos devidamente personalizados.

“O Programa tem como objetivo beneficiar e descentralizar os serviços de atendimento das pessoas com deficiência a partir da promoção do acesso a órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, por meio do mutirão itinerante nos municípios do Piauí. A meta da Sesapi é contemplar todos os 11 municípios da Planície Litorânea com esse projeto”, ressalta Rosélia Carvalho, coordenadora de projetos itinerantes da Sesapi.

