Moradores de assentamento recebem certificado de posse de terra

Em evento realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a Federação dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí, na última segunda-feira (19), o vice-prefeito de Cocal, Nonatim do Sindicato, representando o prefeito Rubens Vieira, participou da entrega de certificados de posse de terras a trabalhadores rurais do município.

Os certificados representam, simbolicamente, a validação do registro de posse de assentamentos rurais. Foram beneficiados assentamentos já quitados em todo o estado, inclusive o São Francisco, localizado em Cocal.

“É um prazer imenso para mim e, em nome da Prefeitura, realizar a entrega desse certificado. Nós sabemos do valor simbólico que isso possui para as cerca de 180 famílias que moram no assentamento e para quem luta pelo direito à terra para produção”, frisa o vice-prefeito.

Durante a solenidade, também foram apresentados projetos de melhorias para associações de trabalhadores rurais dos territórios de Cocais e Entre Rios.

Ascom