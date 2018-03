MedioTec oferece vagas para curso técnico de Informática

Começaram nesta segunda-feira (26) e seguem até o dia 9 de março, as inscrições para o teste seletivo do programa MedioTec, na Escola Agrícola de Cocal. Serão oferecidas 25 vagas para o curso técnico de nível médio em Informática, com aulas presenciais.

Ofertado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o programa possibilita cursos técnicos em concomitância ao ensino médio regular para alunos matriculados em escolas públicas, de preferência que estejam cursando o 1º ou 2º ano, com idade entre 15 e 19 anos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Agrícola na comunidade Capiberibe, zona rural de Cocal, no horário de 13h30 às 16h30. Os interessados devem portar cópia e original da Certidão de Nascimento, RG (Registro Geral), CPF (cadastro de Pessoa Física), comprovante de residência e comprovante de matrícula no Ensino Médio

Segundo a coordenadora do Apoio Pedagógico do MedioTec, Marilene Almeida, “as aulas estão previstas para iniciarem na segunda quinzena de março, com o apoio da Prefeitura no transporte dos alunos”, conclui.

Ascom