MedioTec oferece qualificação profissional no município

Teve início, nesta segunda-feira (19), o curso técnico em Informática, do programa MedioTec, em Cocal. A aula inaugural, realizada na Escola Agrícola, contou com a presença de pais e alunos.

Segundo a coordenadora de Apoio Pedagógico, Marilene Almeida, este é o quarto curso do programa no município, que já recebeu cursos de contabilidade, administração e manutenção e suporte em informática. “São jovens que sairão como bons profissionais, pois estão assimilando também conceitos de ética e cidadania. É uma iniciativa que serve para vida e para serem bons profissionais”, afirma.

Para a aluna Ana Karolaine, o curso representa uma oportunidade a mais para concorrer no mercado de trabalho. “O curso técnico é muito bom porque traz um diferencial para nós e conta muito no nosso currículo. O mercado de trabalho exige que você tenha um certo conhecimento de informática e que estejamos nos capacitando cada vez mais”.

A turma do curso técnico de Informática conta com 25 alunos selecionados e, segundo o professor Carlos André Peixoto, pretende “colaborar para que a juventude se interesse cada vez mais pela área, com uma formação produtiva e que garanta bons resultados na qualificação profissional”, frisa.

