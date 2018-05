Mães de Cocal receberão homenagem em festa comemorativa

As mães de Cocal serão homenageadas, no próximo sábado (12), em festa de comemoração ao Dia das Mães, às 15h30, no Ginásio Poliesportivo Governador Mão Santa, no centro da cidade.

De iniciativa da Prefeitura, o evento contará com show musical, apresentações artísticas e sorteio de brindes. Segundo o prefeito de Cocal, Rubens Vieira, a ideia é promover um momento especialmente dedicado às mães cocalenses.

“São mulheres batalhadoras e aguerridas, que se destacam na comunidade pelo caráter, profissionalismo e dedicação. Queremos prestar as merecidas homenagens a todas essas mulheres que orgulham nossa Cocal”, frisa.

