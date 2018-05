Iniciada campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes

Começou nessa terça-feira (15), a Campanha Municipal Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em Cocal. Foi realizada uma blitz educativa pelas ruas da cidade, a fim de conscientizar sobre o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes.

A programação da campanha segue até o dia 22 de maio, quando acontecerá o I Fórum contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Cocal. “Estamos levando ao povo cocalense o conhecimento desta grande campanha para que possamos eliminar de vez essa violência que, infelizmente, ainda existe”, afirma a secretária municipal de Assistência Social, Deuzenir Portela.

Também, na oportunidade, foi lembrado o Dia do Assistente Social, celebrado no dia 15 de maio. Hosana Brito é uma das assistentes sociais que fazem parte da equipe do município, e destaca a relevância da comemoração da data.

“É uma data muito importante para simbolizar a continuidade da luta. Estamos aqui para garantir os direitos dos usuários. A gente lida com diversas questões sociais em quem nós devemos prestar apoio ao cidadão”, pontua Meirilane Carvalho.

Segundo Deuzenir Portela, a equipe é responsável por desenvolver um trabalho de excelência em Cocal. “Parabenizo a todas as assistentes sociais pela importância que elas têm na secretaria e em toda a comunidade. São fundamentais à frente do trabalho de assistência e garantia de direitos à população”, finaliza.

Ascom