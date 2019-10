Homem surta e esfaqueia comerciante até a morte em Cocal

O comerciante identificado como João Batista foi surpreendido pelo criminoso enquanto conversava com a esposa e outros parentes na cozinha da sua residência.



Sem motivo aparente, o criminoso desferiu vários golpes contra a vítima, que não resistiu e faleceu. A esposa da vítima também foi ferida no braço, mas sem gravidade.

Confira os detalhes deste caso que chocou a cidade de Cocal, na região Norte do Piauí, na reportagem do programa Linha de Fogo.





Juvenal Ribeiro - O Dia TV, com informações do Blog do Coveiro