Gestantes de Cocal recebem orientações sobre suplementação vitamínica

Gestantes do grupo Nascer Feliz, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cocal, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), participaram, nessa segunda-feira (2), de encontro com orientações sobre acompanhamento médico e suplementação vitamínica durante a gestação.

“Desta vez tratamos sobre a importância da suplementação na gestação, especialmente do consumo do ácido fólico e do sulfato ferroso. É importante estar atenta a todas essas particularidades da gravidez”, pontua a assistente social, Francisca Brito.

Para Kelly Raquel, gestante participante do Nascer Feliz, o projeto é uma oportunidade de dividir experiências. “Nós aprendemos umas com as outras e até mesmo compartilhamos dúvidas e sentimentos”, finaliza.

Ascom