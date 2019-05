Expedição pelo Piauí visita igreja histórica em Cocal

O município de Cocal é um dos palcos de uma aventura que busca explorar o patrimônio natural, histórico e cultural do Piauí: a Expedição Serra das Águas Coloniais. A caravana é organizada pelo grupo Cavaleiros da Missão dos Aroazes e passou nessa sexta-feira (24) por Cocal, onde visitou pontos importantes do turismo histórico piauiense.

Um dos objetivos principais do projeto é o de impulsionar o Ecoturismo, estimular o empreendedorismo e ações de preservação, aliado à prática da Educação Patrimonial, incluindo um maior reconhecimento e cadastro das potencialidades naturais do solo piauiense. A expedição passa pelos municípios de José de Freitas, Batalha, Cocal, Cocal dos Alves, Piracuruca, Brasileira, Piripiri e Pedro II.

Em Cocal, guiados pelo historiador de Cocal, professor João Passos, os aventureiros foram conhecer a Igreja de Sítio Frecheiras, local de grande importância histórica e cultural para o estado. "A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Sítio Frecheiras, é um patrimônio da nossa terra e que precisa ser conhecido pela sua antiguidade e caráter histórico. Em sua fachada consta a data de 1616, sendo uma prova da presença dos jesuítas na colonização destas terras do norte piauiense", explica o prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

Toda a expedição, que encerra neste sábado (25), tem cobertura exclusiva das mídias que integram o Grupo Meio Norte de Comunicação. Participaram da caravana autoridades e personalidades piauienses como o líder da expedição, desembargador Carlos Augusto Brandão; a Miss Piauí, Dagmara Landim; os deputados federais Paes Landim e Átila Lira; os advogados Sigifroi Moreno e Norberto Campelo; e os prefeitos de Batalha, João Messias; de Piripiri, Luiz Menezes; de Cocal dos Alves, Osmar Vieira e de Aroazes, Antônio Tomé.