Escolas de Cocal comemoram o Dia do Meio Ambiente

Em alusão ao Dia do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, as escolas do município de Cocal estão realizando atividades de conscientização sobre a proteção da fauna e flora. Nessa quarta-feira (30), as escolas Samuel Tupinambá, Raimundo Fontenele e Nossa Senhora de Fátima, na localidade Juá dos Araújos, promoveram ações com os alunos.

Dentre as propostas de atividades, estão passeios pela vegetação nativa da região, fabricação e exposição de cartazes e palestras. O objetivo é incentivar o respeito e manejo consciente dos recursos naturais junto às crianças.

“A educação ambiental é de fundamental importância para a formação do caráter das crianças. Por isso, deve-se procurar trazer essas discussões para dentro da sala de aula, enfatizando o cuidado e a responsabilidade com a natureza”, finaliza a secretária municipal de Educação, Raimunda Albuquerque.

Ascom