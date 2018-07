Em Cocal, festas juninas mobilizam escolas e celebram cultura

Apresentações culturais, comidas típicas, dança e música são alguns dos elementos mais típicos das festas juninas de Cocal, que, ao longo dos meses de junho e julho, estão percorrendo comunidades do município, mobilizando escolas e celebrando a cultura. Denominado Cocal Junino, o evento foi realizado nesse sábado (30), na Praça de Eventos da cidade.

Para Rubens Vieira, prefeito de Cocal, a valorização e preservação da tradição regional das festas juninas, com o engajamento das comunidades escolares, é um aspecto importante do evento. “É muito bonito ver instituições e pessoas mobilizadas para a realização de um dos eventos mais esperados pela população do nosso município e, sem dúvidas, o Cocal Junino é uma festa onde todos se empoderam de suas identidades”, afirma o gestor.

Raimundinha Albuquerque tem opinião semelhante. A gestora conta que a parceria entre as secretarias de Educação e Cultura resultou numa festa que surpreende os cocalenses todos os anos.

“Desde criança sonhava em ser rainha de quadrilha e estou muito feliz porque nosso grupo balançou a festa”, diz Mariana Marques, estudante e rainha da quadrilha Brilho do Sertão.

Todas as comunidades do município de Cocal estão recebendo o evento Cocal Junino. As atividades tiveram início no dia 20 de junho e seguem até o dia 8 de julho.

Confira as apresentações realizadas durante o evento:

Unidade Escolar Lurdinha Simeão - Arraiá dos Pimentinhas;

Unidade Escolar Possidônio do Rosário – Pot-Pourri do Possidônio;

Unidade Escolar Santa Terezinha - Dança do Carimbó

Unidade Escolar Francisco Raimundo Fontenele (Mutirão) - Fogaréu Junino

Unidade Escolar Samuel Tupinambá – Arrastão Tupinambá 2018

Polo I Vidéu - Arraiá Brilho do Sertão

Polo III - Arraiá da Massalina

Polo IV - Olho D’água - Quadrilha Maluca nem nó entende

Quadrilha da Escola de Ensino Pinheiro Machado

Atrações musicais: Garotos da Farra e Haniel Nobre

Ascom