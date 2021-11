Educação: Prefeitura e SEMED realizam lançamento do PPAIC em Cocal-PI

Nesta quinta-feira (04), a Prefeitura de Cocal, através da Secretaria de Educação (SEMED), realizou o lançamento do Programa Pro Alfabetização na Idade Certa (PPAIC).



O evento foi realizado na Unidade Escolar Maria do Socorro de Mesquita Menezes (escola modelo do Bairro Santa Teresinha), respeitando todos os protocolos recomendados pela OMS, como o uso constante de máscara, higienização adequada das mãos e o distanciamento seguro.

De acordo com a secretária da SEMED, o PPAIC é uma iniciativa do Governo do Estado do Piauí para implementar, em regime de colaboração com os municípios, uma política de Estado para assegurar as condições necessárias para que todos os alunos piauienses cheguem ao final do 2º ano do Ensino Fundamental com o domínio das competências de leitura, escrita, letramento matemático e, consequentemente, com habilidades para avançar nos estudos de forma autônoma.

A ação contou com a participação de gestores e professores da SEMED de Cocal e representantes do Poder Legislativo.





Repórter João Ferreira / ASCOM PREFEITURA DE COCAL

