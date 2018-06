Dia do Meio Ambiente é comemorado em escolas de Cocal

Os alunos das escolas municipais de Cocal comemoram o Dia do Meio Ambiente, celebrado nesta terça-feira (5), com atividades lúdicas que fazem parte da Semana do Meio Ambiente.

Palestras, passeios educativos e ações para a conscientização acerca da proteção e preservação do meio ambiente fazem parte da programação semanal nas escolas Lourdinha Simeão; Chico Monção; João Possidônio do Rosário, na zona urbana, e as escolas Joaquim Marques Cardoso e Antônio Montal Veras, na zona rural.

“O objetivo é fazer com que cada aluno assimile a importância do nosso papel em prol do Meio Ambiente. A educação ambiental deve ser uma realidade para todas as crianças e, por isso, buscamos trabalhar o tema nas escolas de Cocal”, finaliza a secretária municipal de Educação, Raimunda Fontenele.

Ascom