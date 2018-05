Cocal sedia plenária dos municípios da Planície Litorânea

Aconteceu, no último dia 24 de maio, a segunda plenária do Conselho da Planície Litorânea, na Câmara Municipal de Vereadores de Cocal. O evento reuniu representantes da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) e do Conselho Territorial da Planície Litorânea.

Estavam presentes representantes dos municípios de Cocal, Parnaíba, Luís Correia, Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Caraúbas do Piauí. O conselho discute estratégias e planejamento para o desenvolvimento da região, visando questões como políticas públicas de melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“É um debate entre o Executivo, Legislativo, terceiro setor e sociedade civil, discutindo as políticas regionais que podemos inserir no planejamento do orçamento estadual”, afirma Raimundo Nonato Rodrigues, secretário de Administração de Caraúbas.

Para o prefeito Rubens Vieira, o Conselho é essencial para unir os municípios pelo desenvolvimento da região. “É uma oportunidade de se pensar em conjunto políticas públicas que atendam às necessidades da nossa região. Por isso, precisamos estar integrados para traçar os melhores planos para os nossos municípios”, conclui.

