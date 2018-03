Cocal recebe curso de arbitragem de futebol de campo

A Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), com apoio da Prefeitura de Cocal, está promovendo neste sábado (24), na Arena Mutirão, o segundo e último dia do Curso de Arbitragem de Futebol de Campo. As aulas teóricas tiveram início, nessa quarta-feira (23), no auditório da Câmara de Vereadores de Cocal.



O curso está sendo ministrado pelos instrutores de arbitragem Manoel Ibiapina e Florindo Castro e conta com 20 participantes, entre moradores da zona urbana e rural de Cocal e de Cocal dos Alves.

De acordo com o secretário municipal de esporte, José Eudes Silva, a formação vem se somar às iniciativas de valorização do esporte em Cocal. “É um curso de grande valia para a juventude e oportunidade de desenvolvimento do esporte para todo o município”, destaca.

Romário Nascimento, aluno do curso, avalia positivamente a iniciativa de promover pela primeira vez a formação no município. “É uma ótima oportunidade de aperfeiçoamento para nós que já temos a prática de apitar jogos na região e em outras cidade. Agradeço à Prefeitura e ao vereador Zé Luís por essa iniciativa, que traz mais profissionalismo para Cocal.

Entre os assuntos abordados no curso estão as 17 regras de futebol Fifa 2017/2018 e outros assuntos relevantes, direcionada para a formação de um árbitro, tais como legislação desportiva, CBDF, regulamento CBF, técnica de arbitragem, preparação do árbitro, informações técnicas de trabalho em equipe entre outros.

Jéssica Siqueira, estudante de educação física, ressaltou a participação das mulheres no curso. “A mulher está se inserindo em todas as áreas, principalmente no futebol. E é muito importante para nós termos essa capacitação como forma de enriquecer nosso currículo e termos a oportunidade de ocupar mais esse espaço no esporte”, finaliza.

