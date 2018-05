Cocal recebe atividades de formação para execução do PNAE

O Município de Cocal recebeu, nessa terça-feira (8), o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), para uma ação de monitoramento, assessoria e formação para apoio técnico na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

As ações, que tem duração de 4 dias, consiste em reuniões de formação com a Secretaria Municipal de Educação, nutricionistas, conselheiros de alimentação escolar, agricultores familiares, que já forneçam ou que possam vir a fornecer alimentos para o programa , assim como demais entidades envolvidas com a alimentação escolar. A ação contempla ainda visitas a escolas e será concluída com uma atividade de formação que contará com a presença de representantes de municípios vizinhos.

A coordenadora pedagógica da SEMED de Cocal, Fátima Frota, frisa o foco dessa capacitação. “A equipe do CECANE vem com o foco para o monitoramento e capacitação de todos que estão envolvidos com a alimentação escolar”, explica a coordenadora.

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, ressalta a importância dessa visita de formação. “Ter essas ações do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar é bastante enriquecedor para nós, pois conseguimos capacitar todas as áreas envolvidas e melhorar a forma como estamos executando o PNAE”, afirma o gestor.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino.

