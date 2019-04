Cocal realiza VI Conferência Municipal de Saúde

Aconteceu, nessa segunda-feira (15), a VI Conferência Municipal de Saúde de Cocal, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O evento reuniu representantes do Conselho e da Secretaria Municipal de Saúde, bem como representantes da sociedade civil.



Com o tema "Democracia e Saúde", a conferência debateu propostas e estratégias de melhoramento das políticas públicas voltadas para esta área e contou com palestras sobre os eixos da discussão.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Eliane Carvalho, o objetivo é "junto da comunidade, definir as propostas que constarão no relatório a ser apresentado na Conferência Estadual de Saúde. Assim, podemos trabalhar com as reais necessidades da população", explica.



Para o prefeito de Cocal, Rubens Vieira, este é um momento de troca de ideias. "Nossa principal missão é administrar fazendo o diálogo com a população, então nada mais adequado do que termos este espaço de debate e apresentação de ideias e sugestões. Todo mundo participa, é a saúde da nossa cidade só tem a ganhar", destaca.