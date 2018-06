Cocal lança campanha contra o trabalho infantil

A Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com demais secretarias, lançou, nessa terça-feira (12), a campanha “Chega de trabalho infantil!”. Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado nessa terça, a campanha se estenderá por todo o mês de junho com ações de conscientização sobre o tema.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, dentre os casos notificados de situação de trabalho infantil, 80% correspondem a atividades na roça e 20% ao trabalho doméstico.

“Estamos, hoje, iniciando mais uma campanha com o objetivo de erradicar o trabalho infantil no nosso município e mostrar a importância de que crianças e adolescentes estejam inseridos no âmbito escolar. É uma campanha que deve ser abraçada por todos da comunidade cocalense”, afirma a secretária municipal de Assistência Social, Deuzenir Portela.

Junto à campanha, também foi lançada uma página no Facebook chamada "Chega de trabalho infantil - Cocal Piauí", onde podem ser feitas denúncias por mensagens.

“Nós estamos trabalhando a temática e reforçando a questão da denúncia para erradicar o trabalho infantil em Cocal. Disque 100”, finaliza a assistente social Meirilane Carvalho.

