Cocal inicia segunda etapa da Planificação da Atenção à Saúde

Com o objetivo de fortalecer o serviço nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), teve início, nesta quarta-feira (13), em Cocal, a segunda etapa da Planificação da Atenção à Saúde. O programa, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), teve a primeira fase executada durante o ano passado, em que foram realizadas palestras para a implementação do sistema no município.

Nesta nova etapa, denominada “tutoria”, serão realizadas ações de levantamento da situação de saúde no município, planejamento e reorganização dos processos de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde.

“Esse é um processo que vai trazer inúmeros benefícios para toda a comunidade, tanto para os pacientes quanto para os próprios profissionais. Cocal, desde o início, abraçou a implantação deste programa e tem cumprido todas as metas e expectativas de desenvolvimento”, afirma a secretária municipal de Saúde, Eliane Carvalho.

Segundo a enfermeira Lilianne França, uma das tutoras do programa em Cocal, será feito o remapeamento da área, por meio de visitas de casa em casa; novos cadastros dos indivíduos da área de abrangência da unidade; atendimento com hora marcada; implantação do prontuário familiar; classificação de risco das famílias; estruturação de grupos de pacientes, como o de diabetes e do grupo pré-natal.

“Nossa função como tutores é ir até a UBS e avaliar como está o andamento da implementação da planificação da atenção à saúde e, juntos, agir para garantir a eficácia do sistema”, finaliza a enfermeira Lilianne França.

Ascom