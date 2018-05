Cocal incentiva hábitos saudáveis em projeto do NASF

Famílias atendidas pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Cocal participaram de encontro, realizado nesta segunda-feira (28), com ação de atividade física e orientações sobre hábitos saudáveis.

A ação faz parte de projeto realizado mensalmente com as famílias, em que, a cada encontro, são apresentadas palestras e atividades multidisciplinares. Segundo Rayfran Sousa, psicólogo e coordenador do projeto, a ideia é informar e instruir a comunidade sobre cuidados com a saúde.

“Manter hábitos saudáveis, envolvendo a saúde física e mental, são muito importantes para prevenir doenças. Por isso, nós trazemos essas informações para as famílias do NASF, a fim de despertar nelas o interesse por uma melhor qualidade de vida”, conclui o psicólogo.

Ascom