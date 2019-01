Cocal atrai investidores para produção de soja

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, esteve reunido, nesta sexta-feira (25), com um casal de produtores paranaenses que irão investir na agricultura do município, na região de Carpina, zona rural.

Conhecido como a última fronteira agrícola do Brasil, o Piauí tem se destacado pelo desenvolvimento nesta área, especialmente no sul do estado. De olho nesse potencial, investidores começaram a investir em outros municípios piauienses, como Cocal.

João Herckel e Lúcia Maria Herckel fizeram um estudo sobre a produtividade da terra no município e resolveram investir na plantação de soja. Segundo o prefeito, a produção “contribui para gerar emprego, renda e crescimento para a cidade. Nosso município tem muito potencial e, por isso, estamos contentes em receber novos investidores e esperamos atrair muitos mais”, frisa Rubens Vieira.