Centro de testagem para covid-19, em Cocal, está disponível para realização de testes

Os casos de covid-19 têm aumentado em várias cidades. Cocal é uma delas. O que também aumentou foram os casos de gripe, que tem sintomas bem parecidos com os da covid.

Eudilaine Pereira, coordenadora do Centro de Testagem para covid-19, informou que tem percebido um aumento bem grande nos últimos dias pela procura por testagem.

“Hoje em dia existe aí a influenza, que tem sintomas bem parecidos com a Covid-19. E a gente não sabe ao certo se é influenza, se é covid. Então, a gente vem percebendo que as pessoas estão procurando muito atendimento, e que além de aumentar essa procura por atendimento, aumentou também os casos”, disse.

Com os casos de gripe, H3N2, e covid-19 crescendo fica difícil entender qual o problema de saúde quando se percebe que há algo de errado.

A coordenadora do centro de testagem para covid-19, Eudilaine Pereira, destacou que às vezes a pessoa está ali com resfriado, em casa, e acha que é só uma gripe, mas não é.

“Tem alguns sintomas que são muito parecidos, então, por sintomas é bem difícil a gente fechar um diagnóstico clínico. Então, por isso que é importante a testagem. Normalmente, na gripe, os sintomas já são mais agressivos nos primeiros dias e, no covid, ele já vai ao longo dos dias. Não é logo de início. Por exemplo, a febre alta já vem logo no início na influenza. No Covid, a gente percebe que é com o passar dos dias. Mas a gente não pode ter uma certeza. Não pode fechar um diagnóstico sem ter o teste”, disse.

Para testagem, nos últimos dias, tem sido atendido uma média de 30 pessoas por dia, em Cocal. Os atendimentos acontecem na parte da manhã e na parte da tarde. Há toda uma equipe que faz a testagem dos pacientes.

Quem precisar fazer o teste, deve se dirigir ao centro de testagem, na rua Santa Maria, bairro Nossa Senhora de Fátima (Mutirão), ao lado do CAPS. Os horários de atendimento são das 8 horas às 11:30h no período da manhã. Durante a tarde os horários são das 14 horas às 17h.

Para a testagem é necessário que a pessoa tenha em mãos o RG, CPF, e cartão do SUS.

