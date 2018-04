Católicos de Cocal celebram 70 anos da Igreja Matriz

A Igreja Matriz do município de Cocal, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comemora, nesta quarta-feira (18), 70 anos de existência. Para celebrar a data, foi realizada uma alvorada, com apresentações musicais, celebração religiosa e hasteamento das bandeiras.

Criada em 1953, a paróquia faz parte da história da cidade e da memória da comunidade cocalense. “É um dia histórico em que a nossa paróquia completa 70 anos. Assim como em agosto, a nossa cidade também comemora seus 70 anos. Isso mostra como essas histórias se interligam e como a igreja representa um patrimônio histórico e cultural do município”, afirma o prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

Segundo Roberto Francelino, pároco de Cocal, cresce a cada ano o número de fiéis da paróquia. “Nós ficamos felizes com a participação de todos. A igreja é um templo sagrado em que as pessoas passam para fazer seus pedidos e agradecimentos e que as aproxima de Deus”.





Ascom