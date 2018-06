Bispo de Parnaíba realiza visita missionária à Prefeitura de Cocal

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, junto de secretários e vereadores do município, recebeu, nessa terça-feira (29), a visita do bispo da Arquidiocese de Parnaíba, Dom Juarez, na sede da Prefeitura.

Na oportunidade, o bispo enfatizou o objetivo missionário da visita, em que a Igreja recomenda a aproximação com os fiéis e moradores de cada região visitada.

“Uma das coisas mais bonitas que o Papa Francisco falou foi ‘hoje nós precisamos criar a cultura do encontro’. Então, a gente realiza a visita pastoral missionária, com o objetivo, inclusive, de estarmos preparados para um outro encontro que temos com o Papa Francisco e, assim, informá-lo sobre o que acontece nos lugares onde passamos”, conta Dom Juarez.

Segundo o prefeito Rubens Vieira, a iniciativa da Igreja possibilita a união entre os diversos setores da comunidade. “Nada melhor numa sociedade, em especial, na situação em o país se encontra, do que o diálogo para que possamos chegar à tão sonhada paz. Por isso, parabenizo ao bispo Dom Juarez pela iniciativa, e aos padres Roberto e Cícero, que cuidam da nossa paróquia de Cocal, fazendo sempre um belo trabalho”, afirma.

O bispo também visitou, na segunda-feira (28), a Secretaria Municipal de Educação (Semed), em encontro com funcionários da secretaria, coordenadores pedagógicos, diretores de escola e professores.

Segundo a coordenadora de Educação Inclusiva da Semed, Mônica Costa, o objetivo da visita foi “discutir a importância da educação no papel de formação do cidadão, trazendo uma palavra de fortalecimento e incentivo a todos os profissionais da área”, finaliza.

Ascom