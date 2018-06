Apresentações de quadrilhas abrem o Cocal Junino 2018

Apresentações de quadrilhas e danças folclóricas fizeram parte da abertura do Cocal Junino 2018, nessa quarta-feira (20), no Grupo Escolar Libório Severiano Veras, na localidade Massalinas.

Com a participação de demais escolas como João Capistrano de Moura e Felipe José da Silva, o evento contou com a participação de pais, professores e alunos.

A programação do Cocal Junino segue até o dia 8 de julho, com atrações artísticas, quadrilhas e apresentações culturais. Segundo o prefeito de Cocal, Rubens Vieira, a ideia é valorizar a cultura regional. “Demos início agora à festa junina e já está sendo um grande sucesso. As apresentações culturais estão muito bonitas e dignas da nossa tradição”, afirma.

Nesta quinta-feira (21), a festa acontece na localidade Almas, com quadrilhas e atrações artísticas. “A gente vem mantendo as tradições com esse arraial itinerante e contando com a participação das famílias. Esperamos a presença de todos”, convida o secretário municipal de Cultura, Bernardo Filho.

Ascom