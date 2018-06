Alunos celebram a cultura nordestina no “Cocal Junino”

Neste mês de São João, a cidade de Cocal está cheia de festas para aproveitar as comidas e bebidas típicas, quadrilhas, apresentações artísticas e brincadeiras na programação do “Cocal Junino 2018”.

Na noite dessa sexta-feira (22), a festa aconteceu na Escola Professora Lourdinha Simeão, no bairro São Francisco, com apresentações dos alunos da educação infantil.

“Foi maravilhoso e superou todas as expectativas. A alegria contagiou a todos, pais, alunos e professores. As crianças se divertiram demais e, para nós, isso é o mais importante”, conta a diretora da escola, Lucineide Carvalho.

Maria da Paz, mãe do Gabriel, que estuda na escola Lourdinha Simeão, a escola e professores estão de parabéns. “É um prazer estarmos nesta festa bonita e muito gratificante que meu filho estude aqui, pois eu sei que todos os funcionários e professores se empenham bastante. A educação infantil é a base de tudo e meu filho está tendo um ótimo local para se desenvolver”, afirma.

Seguindo até o dia 8 de julho, o evento promovido pela Prefeitura de Cocal conta com uma programação voltada especialmente para o resgate das tradições culturais nordestinas e com itinerário por diversos bairros e localidade do município. “Nós estamos apenas no começo das festividades e contamos com a participação de toda a população nesta festa que é a celebração da nossa cultura regional. Tudo feito com muito carinho e para todos nós”, finaliza o prefeito de Cocal, Rubens Vieira.





Ascom