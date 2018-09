Cocal dos Alves tem melhor Ideb do Piauí no Ensino Fundamental

Cocal dos Alves teve o melhor resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para as séries finais do ensino fundamental em todo o Piauí, ficando empatado apenas com a capital, Teresina. Apenas os dois municípios conseguiram nota 6,0 na avaliação, superando a meta prevista para 2017, ano de aplicação da Prova Brasil, em 0,6 pontos. Os resultados do Ideb foram divulgados nesta semana. Considerando a Rede Pública de Ensino na cidade, o índice é ainda maior, 6,4, superando a capital.

Nas séries iniciais, Cocal dos Alves também teve um bom resultado, atingindo nota 5,8, superior em 0,5 à meta prevista para esta categoria no ano passado. O resultado também avaliou de maneira diferente o município nesta edição, uma vez que consolidou as notas de todas as escolas com alunos finalizando os anos iniciais do ensino fundamental. Nas edições passadas, apenas a Unidade Escolar Rosemira Siqueira Cardoso era avaliada nesse quesito.

“Considerando que todas as nossas escolas ficaram com média superior à prevista para essa edição, já temos muito o que comemorar. Além disso, o resultado nas séries finais nos rendeu mais uma vez destaque entre todas as escolas do Piauí, demonstrando o resultado de um trabalho bem feito”, afirma a secretária de Educação, Aurilene Vieira.

No Piauí, considerando escolas municipais e estaduais, o resultado para séries iniciais foi 5.0; enquanto que para as séries finais foi de apenas 4.2, exatamente a média prevista para 2017. Os resultados totais para o Brasil também são bem diferentes dos apresentados em Cocal dos Alves. O país só conseguiu atingir a meta nos anos iniciais, com nota 5.8; nos anos finais do ensino fundamental o resultado foi 4,7, ficando 0,3 abaixo da média.

O Ideb é composto da soma das notas da Prova Brasil (teste de matemática e português aplicado a alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e a estudantes do 3º ano do ensino médio) com a taxa de aprovação.

Ascom