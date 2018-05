SEMAS de Cocal de Telha qualifica servidores municipais

Com objetivo de alcançar a excelência no atendimento e a qualificação dos servidores públicos que atuam nos centros através de projetos e programas vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, com os novos conceitos técnicos para atender melhor o cidadão cocatelhense a SEMAS realizou na manhã deste Quinta-Feira(03) uma qualificação profissional para todos os técnicos da pasta.

A qualificação no auditório da Câmara Municipal de Vereadores e foi ministrado por técnicos da VISION Consultoria e contou com participação dos técnicos do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Bolsa Família, Serviço de Convivência, Criança Feliz e outros. A qualificação focou o relacionamento interpessoal, a qualificação nas políticas sócio-assistenciais, hierarquia, ética, compromisso, atendimentos, escuta qualificada e outros temas.

Segundo o Secretário Municipal de Assistência Social Rodrigo Ibiapina a iniciativa busca qualificar o pessoal que lida com o atendimento direto aos cidadãos. É necessário Aperfeiçoar a rede de atendimento social e os recursos humanos disponíveis para construir uma relação de confiança e compromisso com os nossos usuários. Queremos um colaborador ético, perspicaz, autoconfiante e com habilidades no trato com o público”, disse Rodrigo Ibiapina. Ele disse ainda que já possuía uma equipe muito eficiente e que a partir da qualificação, essa equipe ficará será muito melhor.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA